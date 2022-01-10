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Bayburt'ta gazeteciler bowling turnuvasında bir araya geldi

Bayburt'ta gazeteciler bowling turnuvasında bir araya geldi
AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Bayburt Üniversitesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bowling turnuvası düzenledi.

BAYBURT (AA) - Bayburt Üniversitesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bowling turnuvası düzenledi.

Baberti Kampüsündeki Kültür Merkezinde düzenlenen turnuvaya, kentte faaliyet gösteren haber ajansı, gazete, dergi ve haber portalı çalışanları katıldı. 4 takımın yer aldığı karşılaşmalarda gazeteciler hem eğlendi hem de kıyasıya mücadele sergiledi.

Turnuvada Hülya Karaer birinci, Beşir Kelleci ikinci, Murat Okutmuş da üçüncü oldu.

Dereceye giren gazetecilere hediyelerini, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse tarafından verildi.

Rektör Türkmen, oldukça eğlenceli bir turnuvanın tamamlandığını söyledi.

Gazetecilerin doğru bilgi edinmek için en önemli kaynak olduğunu vurgulayan Türkmen, "Görevlerini de fedakar bir biçimde sürdürüyorlar. Bu anlamda biz üniversite olarak hem yerel hem de ulusal medya ile çok dinamik ve verimli bir ilişki kuruyoruz. Onun için bu özel günü gerekçe kabul ederek burada böyle bir etkinlik yaptık. Katılan arkadaşlar da keyifli zaman geçirdiler. İnşallah bu tür etkinliklere devam edeceğiz." dedi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da bugünün gazeteciler için bir dayanışma günü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün aynı zamanda gazetecilerin sorunlarını dile getirdiği bir gün. Bunların hepsinin ötesinde Bayburt Üniversitesi'nin konuğu olduk. Burada bir bowling turnuvası gerçekleştirdik. Pek alışık olmadığımız bir spor dalı. Gazeteci arkadaşlarımız bu sporla tanışmış oldular. Güzel bir gün, ben Bayburt Üniversitesi Rektörü başta olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu ise gazetecilerin zor şartlarda çalıştığını belirterek, üniversitenin bugüne özel çok kıymetli bir organizasyon düzenlediğini kaydetti.

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AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri

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