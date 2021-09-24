Bayburt'ta eylül ayında kar yağışı - Haberler
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Bayburt'ta eylül ayında kar yağışı

AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Kar yağışının etkili olduğu yayla ve köyler Bazı vatandaşların karda hayvanlarını otlatması Araçların karın etkili olduğu yollarda gitmesi Vatandaşlardan Ayhan Şentürk ile röportaj Vatandaşlardan Ali Cebe ile röportaj BAYBURT - Bayburt'un yüksek rakımlı köy ve yaylaları havaların...

BAYBURT (AA) - Kar yağışının etkili olduğu yayla ve köyler

Bazı vatandaşların karda hayvanlarını otlatması

Araçların karın etkili olduğu yollarda gitmesi

Vatandaşlardan Ayhan Şentürk ile röportaj

Vatandaşlardan Ali Cebe ile röportaj BAYBURT - Bayburt'un yüksek rakımlı köy ve yaylaları havaların soğumasının ardından kar yağışıyla beyaza büründü.

Bayburt'ta eylül ayında kar yağışı

Bayburt'ta eylül ayında kar yağışı

Bayburt'ta eylül ayında kar yağışı

Bayburt'ta eylül ayında kar yağışı
AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bayburt'ta eylül ayında kar yağışı - Haberler
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