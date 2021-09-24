Bayburt'ta eylül ayında kar yağışı
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Kar yağışının etkili olduğu yayla ve köyler Bazı vatandaşların karda hayvanlarını otlatması Araçların karın etkili olduğu yollarda gitmesi Vatandaşlardan Ayhan Şentürk ile röportaj Vatandaşlardan Ali Cebe ile röportaj BAYBURT - Bayburt'un yüksek rakımlı köy ve yaylaları havaların...
BAYBURT (AA) - Kar yağışının etkili olduğu yayla ve köyler
Bazı vatandaşların karda hayvanlarını otlatması
Araçların karın etkili olduğu yollarda gitmesi
Vatandaşlardan Ayhan Şentürk ile röportaj
Vatandaşlardan Ali Cebe ile röportaj BAYBURT - Bayburt'un yüksek rakımlı köy ve yaylaları havaların soğumasının ardından kar yağışıyla beyaza büründü.