Bayburt'ta eksi 20 derecede antrenman

BAYBURT (DHA) - Bayburt'ta Amatör Lig ekiplerinden Kurtuluş Spor Kulübü'nün sporcuları, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava ve karlı zeminde antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Doğu Karadeniz'de çetin kış şartlarının yaşandığı, hava sıcaklıklarının özellikle geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta, hazırlıklarını sürdüren Amatör Lig ekibi Kurtuluş Spor Kulübü sporcuları, dondurucu havada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı çim sahada antrenman yapıyor. Sporcuların yanı sıra kentte yaşları 12 ile 40 arasında değişen birçok vatandaş da gecenin ilerleyen saatlerine kadar aldırış etmedikleri soğukta spor yapıp, zinde kalıyor.

Futbolcular da hava şartlarına alıştıklarını söyleyerek, herkesi spor yapmaya davet etti.