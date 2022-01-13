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Bayburt'ta eğitime kar engeli

Bayburt'ta eğitime kar engeli
AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Bayburt'ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bugün için eğitime ara verildi.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bugün için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden elde edilen veriler doğrultusunda il genelinde bugün başlayan kuvvetli kar ve buzlanmanın etkisini sürdüreceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz ve ilçelerin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 13 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle tatil edilmiştir."

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri

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