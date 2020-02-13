Bayburt'ta eğitime kar engeli
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Bayburt'ta eğitime kar engeli

Bayburt'ta devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

13.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:26
Bayburt'ta eğitime kar engeli

'ta devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.


Vali , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde kar ve buzlanmanın etkisini sürdüreceğini belirtti.


Epcim, devam eden olumsuz hava koşullarından ötürü yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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