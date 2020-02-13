Bayburt'ta eğitime kar engeli
Bayburt'ta devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Bayburt'ta devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Vali Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde kar ve buzlanmanın etkisini sürdüreceğini belirtti.
Epcim, devam eden olumsuz hava koşullarından ötürü yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Açıklamada engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.