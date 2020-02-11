Bayburt'ta eğitime kar engeli

11.02.2020 22:56 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:56

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışı ve buzlanma kaynaklı olumsuz hava şartları dolayısıyla 12 Şubat Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA