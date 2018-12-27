Bayburt'ta Eğitime Kar Engeli
Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde dün etkili olan kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 28 Aralık Cuma günü, eğitime bir gün ara verileceği kaydedildi.
Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Kaynak: AA