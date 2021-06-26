Bayburt'ta eğitimde telafi dönemi başladı
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Bayburt'ta eğitimde telafi dönemi başladı

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Haberler | Yerel

Bayburt'ta eğitimde telafi dönemi başladı Bayburt'ta koronavirüs nedeniyle eğitimlerden uzak kalan öğrencilere telafi eğitimi verilmeye başlandı.

Bayburt'ta eğitimde telafi dönemi başladı

BAYBURT - Bayburt'ta koronavirüs nedeniyle eğitimlerden uzak kalan öğrencilere telafi eğitimi verilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya sokulan telefi eğitimi Bayburt'taki okullarda verilmeye başlandı. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve fiziksel etkinliklere katıldığı program çerçevesinde ağustos ayı sonuna kadar değişik etkinlik programları planlandı. Bayburt Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, yapılan yarışmaları izledi. Öğretmenlerin öğrenciler için hazırladıkları birbirinden ilginç yarışmalara katılan öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Etkinlikler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bayburt Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, dünyada kesintisiz eğitim veren 3 ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirterek, "2019 yılından bu yana dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını eğitim öğretimi de engelledi. Dünyada sadece 3 ülkede kesintisiz eğitim verildi. Bunlardan biri de Türkiye'dir. İlk günden bu yana Milli Eğitim Bakanlığı bu etkiyi en aza indirebilmek için hem yerel de hem de genelde bir dizi tedbirler aldı. Bakanlığımız 2 yıldan beridir çocukların evde eğitim gördüğünü, çocukların bu süreçte sosyal, kültürel ve fiziksel birçok ihtiyacı ortaya çıktı. Eğitim öğretim yılını başlangıçta 2 Temmuz'a kadar uzattık. Ondan sonraki süreçte de öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve fiziksel ihtiyaçlarına yönelik eğitimler düzenleyeceğiz. 'Telafide ben de varım' etkinliği kapsamında 5 Temmuz'dan 30 Ağustos'a kadar kesintisiz olarak bu programı başlatacağız. Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü olarak değişik türde etkinlik hazırladık. Yaz boyunca başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmen ve velilerimize yönelik etkinliklerimiz devam edecektir. Önümüzdeki eğitim öğretim yılının inşallah hastalıksız, sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitim verilmesini temenni ediyoruz" dedi.

Bayburt'ta eğitimde telafi dönemi başladı
Bayburt'ta eğitimde telafi dönemi başladı
Bayburt'ta eğitimde telafi dönemi başladı
Bayburt'ta eğitimde telafi dönemi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir

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