Bayburt'ta durak ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, baharın gelmesiyle toplu taşıma araçları ve duraklarda ilaçlama çalışması yaptıklarını belirtti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, baharın gelmesiyle toplu taşıma araçları ve duraklarda ilaçlama çalışması yaptıklarını belirtti.

Pekmezci, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların toplu taşıma araçlarını sağlık ve huzur içerisinde kullanabilmesi adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Bu kapsamda, ekiplerce duraklarda ve toplu taşıma araçlarında ilaçlama çalışması yaptıklarını belirten Pekmezci, şunları kaydetti:

"Bahar aylarının gelmesiyle yürüttüğümüz dezenfektasyon çalışmaları kapsamında şehrimizde faaliyet gösteren dolmuşlar ve dolmuş durakları ile belediye otobüslerimizde ilaçlama faaliyetleri yürütüyoruz. Bu çalışmaların ardından vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarında çok daha sağlıklı bir ortamda seyahat edebilecekler."

Kaynak: AA