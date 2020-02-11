Bayburt'ta Dünya Kanser Günü etkinliği

11.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:16

Bayburt Sağlık Müdürlüğü ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından "Dünya Kanser Günü" etkinlikleri çerçevesinde sergi ve stant etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, "Erken teşhis hayat kurtarır" temasıyla kanserle mücadelede halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Sağlık Bakanlığınca gönderilen, erken teşhis sayesinde kanser tedavisi başarılı olmuş kişilere ait fotoğrafların yer aldığı serginin 4 Şubat'ta yaşanan hava muhalefeti nedeniyle bugün gerçekleştirildiğini belirtti.

Serginin, müdürlüklerinin fuayesinde personel ve öğrencilere yönelik açıldığını aktaran Hancı, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüz ve KETEM personeli tarafından iş merkezinde sergi ve stant açılarak vatandaşlar bilgilendirilip konuyla ilgili broşürler dağıtılmış, ayrıca halkımız kanser taramalarını yaptırmaları ve sigara bırakmak isteyenler ise sigarayı bırakma polikliniği için KETEM'e davet edilmiştir. Tüm vatandaşlarımızı, ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen, erken evrede tespit edilmesi durumunda tedavileri mümkün olan kanser konusunda daha bilinçli ve duyarlı olmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA