Bayburt'ta dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Bayburt'ta dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

27.11.2020 15:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:51
Bayburt'ta dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bayburt'ta dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlılardan biri Adana'da gözaltına alınarak tutuklandı.

Bayburt'ta dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlılardan biri Adana'da gözaltına alınarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, H.O, S.O. ve C.I, telefonla aradıkları ve kendilerini polis olarak tanıttıkları kişinin evine gitti. Evde arama yapacaklarını belirten zanlılar, ikametteki 36 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.

Dolandırıldığını fark eden vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların Adana'da bulunduklarını belirledi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, ortak çalışma sonucu zanlılardan H.O'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.O. tutuklandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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