Bayburt'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Bayburt'ta traktörün şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Bayburt'ta traktörün şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İlhan Oruç (60) yönetimindeki 69 AH 978 plakalı traktör, merkeze bağlı Gez köyünde şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkartıldı.
İlhan Oruç, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci