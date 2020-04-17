Bayburt'ta Demirhan çifti Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı Bayburt'ta bir çift, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 550 lira bağışta bulundu.

Bayburt'ta bir çift, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 550 lira bağışta bulundu. Merkeze bağlı Taht köyünde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkamayan Selim ve Havva Demirhan çifti, çağrı merkezini arayarak kampanyaya bağışta bulunmak istediklerini belirtti. Bunun üzerine çiftin ikametine gelen jandarma ekipleri, teslim aldıkları 550 lirayı kampanya hesabına aktardı. Kaynak: AA