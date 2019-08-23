Bayburt'ta değerlendirme toplantısı yapıldı

23.08.2019 15:16

Bayburt'ta "Demirözü Barajı Sulama Kanalı ile Arazi Toplulaştırma Çalışmaları"na yönelik toplantı düzenlendi.

Demirözü Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, DSİ Trabzon Bölge Müdür Vekili Emre Akçalı ile köy muhtarları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Vali Epcim, burada yaptığı konuşmada, Bayburt'a ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

Yatırımlara dikkati çeken Epcim, "Bunlar içerisinde en büyüklerden biri hiç kuşkusuz Demirözü Barajı. Projeyi sağlıklı şekilde ele almak ve projenin aksayan yönlerini ilgili taraflarla değerlendirip çözüm yollarını belirlemek üzere bir araya geldik. Projenin aksayan taraflarına hızlı şekilde müdahale etmek istiyoruz." dedi.

Kaymakam Coşkun da Demirözü Barajı Sulama Kanalı Projesi ve Arazi Toplulaştırma Çalışmaları başta olmak üzere ilçede sürdürülen yatırımlar hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulundu.

Toplantı, yapılan değerlendirme ve bilgi alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA