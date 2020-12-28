Bayburt'ta Çoruh nehri buz tuttu
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Bayburt'ta Çoruh nehri buz tuttu

28.12.2020 11:30 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:35
Bayburt'ta Çoruh nehri buz tuttu

Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Bayburt'ta Çoruh nehrinin yüzeyi buz tuttu.

Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Bayburt'ta Çoruh nehrinin yüzeyi buz tuttu.

Geçtiğimiz hafta görülen kar yağışının ardından Bayburt'ta kuru soğuk hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Geceleri sıfırın altına 15- 20 dereceye düşen hava sıcaklığı akarsu, göl ve şadırvanları dondurdu.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Çoruh nehrinin yüzeyi tamamen buzla kaplanırken ortaya kartpostallık görüntü çıktı. Nehir üzerinde oluşan buzun kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Vatandaşlar, "Bayburt'ta eskisi gibi kar yağışı çok fazla olmasa da soğuk hava etkili. Soğuklar adeta her şeyi dondurdu" ifadelerine yer verdi. - BAYBURT

Bayburt'ta Çoruh nehri buz tuttu
Bayburt'ta Çoruh nehri buz tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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