Bayburt'ta Çoruh nehri buz tuttu

Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Bayburt'ta Çoruh nehrinin yüzeyi buz tuttu.

Geçtiğimiz hafta görülen kar yağışının ardından Bayburt'ta kuru soğuk hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Geceleri sıfırın altına 15- 20 dereceye düşen hava sıcaklığı akarsu, göl ve şadırvanları dondurdu.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Çoruh nehrinin yüzeyi tamamen buzla kaplanırken ortaya kartpostallık görüntü çıktı. Nehir üzerinde oluşan buzun kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Vatandaşlar, "Bayburt'ta eskisi gibi kar yağışı çok fazla olmasa da soğuk hava etkili. Soğuklar adeta her şeyi dondurdu" ifadelerine yer verdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı