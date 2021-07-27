Bayburt'ta çocuklar tiyatro ile eğlencenin tadını çıkardı
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Bayburt'ta çocuklar tiyatro ile eğlencenin tadını çıkardı

Bayburt'ta çocuklar tiyatro ile eğlencenin tadını çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt'ta "Gülümseyin Geliyoruz; Türk Masal Kahramanları" projesi kapsamında Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro ve Müzik Kulübü gönüllülerinin gösterileriyle gençler doyasıya eğlendiler.

Bayburt'ta "Gülümseyin Geliyoruz; Türk Masal Kahramanları" projesi kapsamında Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro ve Müzik Kulübü gönüllülerinin gösterileriyle gençler doyasıya eğlendiler.

"Gülümseyin Geliyoruz; Türk Masal Kahramanları" projesi kapsamında Bayburt'un kardeş gençlik merkezi olan Erzurum Yakutiye Gençlik Merkezi'nin Tiyatro ve Müzik Kulübü gönüllüleri Bayburt'a gelerek salgın sürecinde çocuklara motivasyon sağladı. Uzun süredir evlerde bulunan çocuklar çok eğlendiklerini söyleyerek bu tür faaliyetlerin devam etmesini istiyor. Müzik eşliğinde tiyatro gösterimi yapan ve dans eden gençlik merkezi gönülleri, çocuklar ile birlikte eğlencenin tadını çıkardı. - BAYBURT

Bayburt'ta çocuklar tiyatro ile eğlencenin tadını çıkardı
Bayburt'ta çocuklar tiyatro ile eğlencenin tadını çıkardı
Bayburt'ta çocuklar tiyatro ile eğlencenin tadını çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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