Bayburt'ta çıkan yangında bir evin çatısı ile içindeki odun ve malzemeler yandı
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Bayburt'ta çıkan yangında bir evin çatısı ile içindeki odun ve malzemeler yandı

Bayburt'ta çıkan yangında bir evin çatısı ile içindeki odun ve malzemeler yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayburt'un merkez ilçesine bağlı Akşar köyünde çıkan yangında bir evin çatısı ile içindeki odun ve malzemeler yandı.

Bayburt'un merkez ilçesine bağlı Akşar köyünde çıkan yangında bir evin çatısı ile içindeki odun ve malzemeler yandı.

Alınan bilgiye göre, Akşar köyünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Bayburt AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının başka evlere sıçraması engellendi. Yangında evin çatısı ile içindeki odun ve malzemeler yandı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BAYBURT

Bayburt'ta çıkan yangında bir evin çatısı ile içindeki odun ve malzemeler yandı
Bayburt'ta çıkan yangında bir evin çatısı ile içindeki odun ve malzemeler yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bayburt'ta çıkan yangında bir evin çatısı ile içindeki odun ve malzemeler yandı - Haberler
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