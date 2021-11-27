Bayburt'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

DEMİRÖZÜ, BAYBURT (AA) - Bayburt'ta çıkan yangında 2 katlı evde hasar oluştu.

Demirözü ilçesinde Ensar Akkuş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Demirözü ve Bayburt belediyeleri itfaiye ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, vatandaşların yardımıyla yürüttüğü yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri

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