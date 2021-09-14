Bayburt'ta "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı

Bayburt'ta, "Cihad-ül Ekber Danişmendiler ve Bir zamanlar Selçuklu" projesi kapsamında, Selçuklu ile Danişmendiler dönemine ait şapkalar, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tabloların yer aldığı sergi açıldı.

Tarihi Taşhan'daki sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde "Cihad-ül Ekber Danişmendiler ve Bir zamanlar Selçuklu" koleksiyonu sergisindeki ilk basamağın Bayburt olduğunu söyledi.

Bu toprakları vatan yapan insanlara vefa göstermek adına projenin başlatıldığını belirten Fırat, şöyle konuştu:

"İçeriğinde sultanlar, hanım sultanlar, valiler, ulemalar, alimlerin yaşantılarından kıssadan hisseleri bulabildiğimiz bu sergide, replika kostümler, başlıklar, menkıbe tasviri, yağlı boya tablolar yer alıyor. Bayburt'taki ilk açılışı yapmaktan ve bu açılışa büyük bir katılımcının gelmesinden dolayı onur duyuyoruz. Pazar gününe kadar buradayız. Öğrencilerimizi, gençlerimizi bu sergimize bekliyoruz. Onlara geçmiş dönemin tarihini, yaşantılarını anlatmaktan çok büyük keyif duyacağız."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Berkir Kurtoğlu da Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde Işın Fırat'ın el emeği, göz nuru eserleri ve anlatımıyla ziyaretçilere bir ziyafet sergilendiğini kaydetti.

Açılışına, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile vatandaşların katıldığı sergi, 19 Eylül'e kadar gezilebilecek.