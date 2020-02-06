Bayburt'ta çığ felaketinin acısı hala taze

06.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:15

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ afeti, 1993 yılında 59 kişinin hayatını kaybettiği Bayburt'un Üzengili Köyü sakinlerinin kapanmayan yarasını yeniden kanattı.



Van'da önceki gün bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Kar altında kalanları aramak için bölgeye giden kurtarma ekibinin üzerine de çığ düşmesiyle 33 kişi daha aynı yerde hayatını kaybetti. Peş peşe yaşanan iki faciada ikisi ağır, 75 kişi de yaralandı.



Bu acı hadise yıllar önce aynı afeti yaşayan Bayburt'un Üzengili Köyü sakinlerinin kapanmayan yarasını yeniden kanattı.



Üzengili Köylüleri 27 yıl önce yaşanan felakette yitirdiklerini anarken 1993 yılında meydana gelen çığ hadisesinin acısının tazeliğini koruduğunu belirtti.



Her yıl anma töreni düzenleyerek çığda hayatını kaybedenleri andıklarını ifade eden yöre halkından Selami Karaaslan, o kara günde kendi yakınlarını da kaybettiğini belirterek, "18 Ocak 1993 sabahında kar, soğuk, gözyaşı ve ölümlerle uyandık. Aralarında bebeklerin ve çocukların da bulunduğu, kadını, erkeği, yaşlısı ve genciyle 59 canımızı yaşanan çığ felaketinde kaybettik. Yine Üzengili Köyünde 1923 yılında çığ felaketi meydana gelmiş ve bu felakette de 30 vatandaşımız yaşamını yitirmişti" dedi.



Türkiye'de yaşanan çığ felaketleri



Van'da meydana gelen çığ felaketi, akıllara Türkiye'de bugüne kadar yaşanan çığ olaylarını getirdi. İşte yüzlerce kişinin yaşamını o felaketlerden bazıları.



Takvimler 1 Şubat 1992'yi gösteriyordu. Şırnak'a kara kış hakimdi. Terörle mücadele için bölgede faaliyet gösteren 2. Komando Tugayı'na bağlı bir bölüğün konuşlu olduğu yere çığ düştü. Burası aynı zamanda Cudi, Gabar ve de Giraf dağları arasındaki Görmeç köyünün de hemen bitişiğinde yer alıyordu.



Çığ altında kalan 91 asker şehit oldu. Köyde yaşayan 60 sivil de hayatını kaybetti.



Bir başka çığ faciası da, 18 Ocak 1993'de Bayburt'ta oldu. Üzengili köyünde yaşayan 59 kişi hayatını kaybetti.



21 Ocak 2009'da ise Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana Dağı'nda günübirlik yürüyüşe çıkan 17 kişilik grubun üzerine çığ düştü. 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA