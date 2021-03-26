Bayburt'ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
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Bayburt'ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel
Bayburt'ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Bayburt'ta çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolunda ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Bayburt'ta çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolunda ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Kentte genelinde etkili olan kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Merkeze bağlı Darıca ile Yoncalı köylerini bağlayan yol çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Can kaybının yaşanmadığı olayı ihbar alan Bayburt İl Özel İdaresi Arslandede şantiyesi ekipleri, 2 iş makinesiyle yol açma çalışması başlattı.

Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki kar, 6 saat süren çalışma sonucu temizlenerek yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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