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Bayburt'ta çiftçilere ücretsiz 40 bin sebze fidesi dağıtılacak

Bayburt'ta çiftçilere ücretsiz 40 bin sebze fidesi dağıtılacak
09.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:32

Bayburt'ta çiftçilere, "Sebzeciliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ücretsiz 40 bin fide dağıtılacağı bildirildi.

Bayburt'ta çiftçilere, "Sebzeciliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ücretsiz 40 bin fide dağıtılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kış mevsiminin soğuk ve sert geçtiği Bayburt'ta sebze yetiştirilemeyeceği gibi ön yargıların yıkılması, sebze üreticiliğinin geliştirilerek çiftçilere ek gelir sağlanması amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde "Sebzeciliğin Geliştirilmesi Projesi"nin hayata geçirildiği belirtildi.

Aile ve kent ekonomisine katkı sağlanması için ilk etapta 40 bin salatalık, domates ve biber fidesinin çiftçilere dağıtıldığı vurgulanan açıklamada, kısa süre içinde de 40 bin fide daha dağıtılarak sayının 80 bine ulaşmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Cüneyt Epcim, projenin çiftçilere ekonomik anlamda önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle güvenli gıda arzının öneminin dünya genelinde arttığının altını çizen Epcim, şu değerlendirmede bulundu:

"Salgın nedeniyle büyük oranda ara verilen üretim faaliyetleri doğrudan günlük yaşamı etkiledi. Sınırsız insan ihtiyaçlarının mevcut imkanlar dahilinde nasıl karşılanacağı halen tartışılırken, üretim olmadan bu ihtiyaca cevap verebilmek imkansız bir durumdur. Beslenme ihtiyacınızı karşılayamadığınız zaman başka hiçbir şeyden söz etme imkanınız yoktur."

Epcim, dünyada güvenilir gıdaya ulaşmanın giderek önem kazandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan yerlileşme hamlelerine paralel olarak tarım ve hayvancılık alanlarında da benzer adımların atılmaya başlandığını görmekteyiz. Bayburt'ta gerek küçük ölçekte, gerekse ticari amaçlı gerçekleştirilen sebzecilik faaliyetlerine yönelik bir çalışma yapılması fikri benimsendi. Şunun önemle altını çizmek istiyorum, Sebzeciliğin Geliştirilmesi Projesi ile hem çiftçimiz hem de vatandaşlarımız kazanacaktır. Çiftçilerimiz girdi maliyetlerini düşürüp, kaliteli ürün, yüksek verim elde ederken, vatandaşlarımız da ucuz fiyatlarla yüksek kalitede sebze tüketebilecek."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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