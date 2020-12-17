Bayburt'ta çiftçiler küçükbaş hayvanlarını teslim almaya devam ediyor
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Bayburt'ta çiftçiler küçükbaş hayvanlarını teslim almaya devam ediyor

17.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:03
Bayburt'ta çiftçiler küçükbaş hayvanlarını teslim almaya devam ediyor

Bayburt'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında çiftçiler küçükbaş hayvanlarını teslim almaya devam ediyor.

Bayburt'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında çiftçiler küçükbaş hayvanlarını teslim almaya devam ediyor.

Yüz ölçümünün yüzde 60'ı meralardan oluşan Bayburt'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında atılan adımların ardından çiftçiler küçükbaş hayvanlarını teslim alıyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Vali Cüneyt Epcim ve İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen'in katılımıyla Hamit Güneş, Eşref Şentürk ve Ferit Altuntaşa 300 adet Sivas Kangal ırkı koyunlar teslim edildi.

Vali Epcim, koyunlarını teslim olan vatandaşlara hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Bu bir başlangıç. Bayburt'ta bu projeye yönelik çok talep alındı. Biz Bayburt çiftçisini 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' adlı proje ile desteklemek istiyoruz. Özellikle koyunculuğun yetiştiriciliği noktasında Türkiye'de en önemli vilayetlerden birinin Bayburt olduğunu düşünüyoruz. Çünkü toplam arazi varlığının yüzde 60'ının mera olduğu düşünüldüğünde Bayburt bu proje kapsamında önemli katma değer sağlayacak diye değerlendiriyoruz. Milli ekonomiye ve çiftçilerimize çok büyük katkısı olacak." diye konuştu. - BAYBURT

Bayburt'ta çiftçiler küçükbaş hayvanlarını teslim almaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:03:47. #1.15#
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