Bayburt'ta camilerde 'koronavirüs' temizliği
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Bayburt, Güncel

Bayburt'ta camilerde 'koronavirüs' temizliği

BAYBURT'ta camiler, koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

17.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:14
Bayburt'ta camilerde 'koronavirüs' temizliği

BAYBURT'ta camiler, koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Bayburt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı temizlik önlemlerini artırdı. Özel kıyafetli temizlik ekipleriyle, parklar, çocuk oyun alanları ve otogarın yanı sıra, kentteki camilerde de dezenfekte uygulaması başlatıldı. Ekipler, camilerde bakteri ve mikroorganizmalara yönelik sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Daha önce toplu taşıma araçlarında başlattığı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmasını şehirlerarası otobüs terminaliyle devam ettiren belediye ekipleri, şehir merkezindeki birçok camide de ilaçlama uygulamasını sürdürüyor. 


Kaynak: DHA

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