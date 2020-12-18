Bayburt'ta cadde ve sokaklar temizlendi
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Bayburt'ta cadde ve sokaklar temizlendi

18.12.2020 12:38 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:04
Bayburt'ta cadde ve sokaklar temizlendi

Bayburt'ta cadde ve sokaklar temizlendi Bayburt Belediyesi ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında, insanların yoğun olduğu cadde ve sokaklar yer temizleme araçlarıyla temizlendi.

Bayburt'ta cadde ve sokaklar temizlendi

BAYBURT - Bayburt Belediyesi ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında, insanların yoğun olduğu cadde ve sokaklar yer temizleme araçlarıyla temizlendi.

Kaldırımlar, işyeri önleri, ATM önleri gibi insanların yoğun kullandığı alanlar titizlikle temizlenerek, yerlerde ki çöpler araç yardımıyla toplandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan temizlik, çevrenin temizliğine de katkı sağladı.

Öte yandan, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle de Temizlik Müdürlüğü ekipleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince de bakım ve temizlik çalışmasına devam ediliyor.

Bunun yanı sıra Bayburt Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında duraklar, ATM'ler, çöp kutuları gibi hijyen olmayan yerleri temizlemiş, dezenfekte çalışması yapmıştı.

Bayburt'ta cadde ve sokaklar temizlendi
Bayburt'ta cadde ve sokaklar temizlendi
Bayburt'ta cadde ve sokaklar temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR

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