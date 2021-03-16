Bayburt'ta "Bir Zamanlar Bayburt" temalı fotoğraf yarışması

Bayburt Belediyesince "Bir Zamanlar Bayburt" temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Bayburt'un geçmişine ışık tutmak ve şehrin hafızasını yeniden kayıtlara geçirmek adına Bayburt Belediyesince fotoğraf albümü oluşturulacak bu kapsamda "Bir Zamanlar Bayburt" temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Konuya ilişkin belediyeden yapılan duyuruda, "Bayburt'un tarihini gelecek nesillere aktarmak için oluşturacak albümde kullanmak üzere bir fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Tüm hemşehrilerimizin Bayburtlu olmanın duyarlılığı ile yarışmamıza destek vereceklerini ümit ediyoruz. Herkesin kendinden bir parça bulacağı, maziye dalıp gideceği, geçmiş anılarına yolculuk yapacağı, hatıralarla dolu bu çalışmamızla şehrimizin görsel hafızasına bir eser kazandırmış olacağız.

Düzenleyeceğimiz yarışmanın şartları aşağıdaki gibidir:

1- Vatandaşlarımız yarışmaya Bayburt'ta fotoğrafın ilk çekildiği tarihten itibaren, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış, Bayburt konulu her türlü eski fotoğraflarla katılabileceklerdir.

2- Katılımcılar arşivlerindeki fotoğrafları belediyemizin bbelediye@gmail.com mail adresine veya bizzat Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne gelerek tarafımıza ileteceklerdir.

3- Katılımcılar gönderdikleri fotoğraflarla beraber isim, soy isim ve iletişim bilgilerini yazmalıdırlar.

4- Fotoğrafların bütünlüğünü bozacak üzerine yazılmış herhangi bir isim, yazı ve ibare bulunmamalıdır.

5- Belediyemiz arşivinde olan fotoğraflar ile internet sitelerinde mevcut olan fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Uygun görülen fotoğraflar Belediyemiz tarafından yayınlanacak olan albüm çalışmasında değerlendirilecek olup daha sonra sahiplerine iade edilecektir.

7- Yarışmaya katılan kişi gönderdiği fotoğrafların görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin vermiş sayılır.

8- Yayınlanacak albümde fotoğraf sahiplerinin isimlerine de yer verilecektir.

9- Yarışmaya katılacak fotoğrafların telif hakları ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

10-Katılımcılar yarışmaya birden fazla fotoğrafla katılabilirler

11-Yarışmada 1. olan fotoğrafın sahibi tam altın, 2. olan fotoğrafın sahibi yarım altın ve 3. olan fotoğrafın sahibi çeyrek altın, mansiyon ise gram altın ile ödüllendirilecektir.

12- Yarışmaya katılım 15.03.2021 -30.04.2021 tarihleri arasında olacaktır.

13-Yarışmaya herhangi bir şekilde eser gönderen yarışmacılar bu şartnamedeki şartları peşinen kabul etmiş sayılır." denildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı