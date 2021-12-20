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Bayburt'ta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

Bayburt'ta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayburt'ta polisin yaptığı yol uygulamasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta polisin yaptığı yol uygulamasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam etmekte. Bu kapsamda 19.12.2021 günü saat 23.40 sıralarında Trabzon yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta ve şahıslar üzerinde yapılan arama neticesinde 19,26 gram metamfetamin ve üç parça halinde toplam ağırlığı 11,51 gram kubar esrar ele geçirildi.

M.T. ve H.O. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. - BAYBURT

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