Bayburt'ta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
Bayburt'ta durdurulan otomobilde yapılan aramada 1,47 gram eroin ele geçirildi.
04.07.2020 19:26 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:29
Bayburt'ta durdurulan otomobilde yapılan aramada 1,47 gram eroin ele geçirildi.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan Ö.Ö'nün kullandığı araçta arama yapıldı. Otomobilde 1,47 gram eroin ele geçirilirken şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - BAYBURT
Kaynak: İHA