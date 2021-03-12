Bayburt'ta bir miktar toz esrar maddesi ele geçirildi
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Bayburt'ta bir miktar toz esrar maddesi ele geçirildi

12.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:33
Bayburt'ta bir miktar toz esrar maddesi ele geçirildi

Bayburt'ta narkotik suçlarla mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bayburt'ta narkotik suçlarla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli yakalandı, bir miktar toz esrar ele geçirildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam etmekte. Bu kapsamda Erzurum yolu uygulama noktasında 00: 30 ve 03: 00 saatlerinde durdurulan iki ayrı yolcu otobüsünde yapılan aramalar neticesinde; Ö.B. ve M.R.B. isimli şahısların üst aramalarında bir miktar toz esrar maddesi ele geçirildi.

Adı geçen iki şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, kullanan, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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