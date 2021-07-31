Bayburt'ta bir miktar kenevir ve tabanca ele geçirildi
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Bayburt'ta bir miktar kenevir ve tabanca ele geçirildi

Bayburt'ta bir miktar kenevir ve tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayburt'un Demirözü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kök kenevir bitkisi ile kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kök kenevir bitkisi ile kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 19 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca devam eden operasyonlarda V.K., C.M., İ.M., ve Ş.A isimli şahısların evlerinde yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait mühimmatları ayrıca kenevir tohumları ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınarak tahkikat başlatıldı. - BAYBURT

Bayburt'ta bir miktar kenevir ve tabanca ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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