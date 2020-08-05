Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı
Bayburt'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
05.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:34
Bayburt'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında Değirmencik köyünün karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA