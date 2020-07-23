Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı
Bayburt'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
23.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:12
Bayburt'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında Masat köyünün karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtildi.
Kaynak: AA