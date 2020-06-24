Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı
Bayburt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
24.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:17
Bayburt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, merkeze bağlı Yedigözeler köyü, Kovid-19 nedeniyle ikinci bir karara kadar karantinada kalacak.
Giriş çıkışlara izin verilmeyecek köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.
Kaynak: AA