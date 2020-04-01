Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı Bayburt merkeze bağlı Adabaşı köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bayburt merkeze bağlı Adabaşı köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Adabaşı köyünde, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği belirtildi.

Kaynak: AA