Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı
Bayburt merkeze bağlı Adabaşı köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
01.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:34
Bayburt merkeze bağlı Adabaşı köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Adabaşı köyünde, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği belirtildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA