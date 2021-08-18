Bayburt'ta biçerdöverler denetlendi
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Bayburt'ta biçerdöverler denetlendi

Bayburt'ta biçerdöverler denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt'ta 2021 yılı hububat hasadının başlaması ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince biçerdöver kontrolleri başladı.

Bayburt'ta 2021 yılı hububat hasadının başlaması ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince biçerdöver kontrolleri başladı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü biçerdöver kontrolörleri dane kaybının en aza indirilmesini amaçlıyor. Biçerdöverle hasatta ürün kayıp oranında ulaşılacak hedef Bayburt'ta 2021 yılı için yüzde 2 olarak belirlendi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik ekipler, hububat hasadı döneminde çiftçilerin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için biçerdöver operatörlerinin belgeli olup olmadığını, yangın söndürme ekipmanlarını, dane döküm durumunu denetliyor.

Ortalama verime ilişkin bilgilerle biçerdöver sahibi, operatörü ve tarla sahibi hakkında kişisel bilgiler hasat denetim formuyla kayıt altına alınıyor. Yapılan denetimler sırasında biçerdöver kontrol hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili Valilik tebliği hükümlerine aykırı hareket eden biçerdöver sahiplerine cezai işlem uygulanıyor. - BAYBURT

Bayburt'ta biçerdöverler denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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