Bayburt'ta besicinin imdadına "haybulans" yetişecek

Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğünce zehirlenme, salgın ve doğal afet gibi olaylar nedeniyle meydana gelen toplu hayvan ölümlerinin önüne "haybulans" ile geçilecek.

Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğünce zehirlenme, salgın ve doğal afet gibi olaylar nedeniyle meydana gelen toplu hayvan ölümlerinin önüne "haybulans" ile geçilecek.

Kentte toplu hayvan ölümlerini en aza indirebilmek için harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurum bünyesindeki bir aracın, besicilerin küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarına hizmet götürmek üzere hayvan ambulansı olarak tasarlanmasına karar verdi.

Zehirlenme, salgın ve doğal afet meydana gelmesi durumunda acil müdahale imkanı tanıyan ekipman ve ilaçlarla donatılan ve haybulans adı verilen minibüs, hayvanlar için ambulansa dönüştürülerek geçen ay hizmete alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, AA muhabirine, müdürlük olarak zehirlenme ve afet gibi acil durumlarda besicilerin hayvanlarına müdahale konusunda yetersiz kaldıklarını söyledi.

Bunun üzerine böyle bir araç tasarladıklarını belirten Ersen, "Özellikle anında müdahale gerektiren sonbahar dönemlerindeki yonca zehirlenmelerine karşı zamanında müdahalede yetersiz kalıyorduk. Bu açığımızı gördükten sonra böyle bir araç tasarladık. Aracımızı acil müdahale sırasında olması gereken tıbbi cihaz ve ilaçlarla donattık. Artık bize ihbar geldiği durumlarda kalabalık bir veteriner ekibimizle olaya müdahale edebiliyoruz." dedi.

Ersen, kentte zehirlenme, salgın ve doğal afet dolayısıyla ciddi oranda büyükbaş ve küçükbaş hayvan kayıpları yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Daha önceki olaylarda ilimizde ciddi kayıplarımız oldu. Toplu hayvan ölümleri oldu. İnşallah bu araçla bu sorunumuza çözüm getireceğiz. Ayrıca bu aracımızla birlikte sahaya gittiğimizde ameliyat yapma şansımız olacak. Ölen hayvan için anında otopsi yapılabilecek. Salgın var mı, yok mu anında belirlenebilecek. Acil müdahale için her türlü ekipmanımız bu aracımızda mevcut."

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı veteriner hekim Gökmen Şengün ise haybulansın sürü bazlı vakalara müdahale etmek amacıyla tasarlandığını söyledi.

Toplu vakalarda kullanılabilecek tüm alet ve ilaçların haybulansta bulunduğunu aktaran Şengün, "İhbar bize ulaştığı anda toplu bir zehirlenme ve benzeri durumda gidip olaya müdahale etmek üzere aracın kontağına basıp hekim arkadaşlarla birlikte müdahale edebileceğiz. Acil vakalarda ne kadar erken gidilirse o kadar faydalı olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci