Bayburt'ta belediye ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte ekipler, temizleme çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında ana arterler, mahalle yolları, cadde ve sokaklarda yoğun mesai yapan ekipler, bir yandan da buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama meydana gelmemesi için tuzlama çalışması yapıyor.

Açıklamada görüşüne yer verilen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şunları kaydetti:

"Gece boyu devam eden karla mücadelemiz aralıksız olarak gündüz de devam ediyor. Her zaman ifade ettiğimiz bir şey var, Bayburt'ta kar çile değil, berekettir diyoruz. Hemşehrilerimiz kar ile birlikte gelen güzelliğin keyfini çıkarsınlar. Yollar bize emanet, ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeden çalışıyorlar."