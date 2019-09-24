Bayburt'ta belediye başkanları toplandı

24.09.2019 14:00

Bayburt'ta belediye başkanları toplantıda bir araya geldi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır katıldı.

Toplantıda başkanlar, oluşturulması düşünülen birlik ya da şirketin ön görüşmesini yaptı.

Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birlikten kuvvet doğar" atasözünden yola çıkarak güç birliğine gittiklerini ve bu vesileyle Bayburt'ta istihdam alanları oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

İstihdamı artırma, kentin doğal ve bitkisel ürünlerini daha geniş bir piyasaya sunmak adına bütün belediye başkanlarıyla birlikte çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Pekmezci, şunları kaydetti:

"Amacımız üreten bir yapıyı oluşturmak. Bayburt'taki işsiz hemşehrilerimizin kendi ürettikleriyle hayatını devam ettirme adına bir çalışma içerisinde olduk. Ön bir görüşme gerçekleştirdik. Bütün belediye başkanlarımızla iki ayrı alternatifi konuştuk. Alternatiflerden biri birlik, bir diğeri de şirket oluşturmak. Her iki konuda hazırlanan ön çalışmayı kendilerine verdik. Belediye başkanlarımız da bu iki çalışmayı değerlendirecekler. Bir sonraki yapacağımız toplantıda birlik mi, şirket mi konusunda karar vereceğiz."

Kaynak: AA