Bayburt'ta aşure dağıtımı
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Bayburt'ta aşure dağıtımı

Bayburt'ta aşure dağıtımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt Belediyesi, Muharrem ayı ve Aşure günü dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bayburt Belediyesi, Muharrem ayı ve Aşure günü dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bayburt Belediyesi hizmet binası önünde kurulan standa geçen Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, vatandaşlara aşure ikram etti.

Aşure Günü'nün birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Başkan Pekmezci, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazi anlamı bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir. Bayburt Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz aşure etkinliğini bu yıl da devam ettirerek hem Muharrem ayının, hem de birlik, dayanışma ve paylaşma duygularının önemine dikkat çekmek istedik. Aşure dağıtarak, bugünün bereketini hemşehrilerimizle paylaştık. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Muharrem ayının 12. günündeyiz. Birlik ve beraberliğe vesile olması gereken manevi günlerdeyiz. Bolluk ve bereketin sembolü Aşure Günü'nün hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. Allah birliğimizi daim eylesin." - BAYBURT

Bayburt'ta aşure dağıtımı
Bayburt'ta aşure dağıtımı
Bayburt'ta aşure dağıtımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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