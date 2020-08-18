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Bayburt'ta arıcıların bal sağım mesaisi başladı

Bayburt'ta çiçek balı üreticileri hasat telaşı yaşıyor.

Bayburt'ta arıcıların bal sağım mesaisi başladı
18.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:48

Bayburt'ta çiçek balı üreticileri hasat telaşı yaşıyor.

Bayburt Arıcılar Birliğine üye 600 üretici, 48 bin kovanda ürettikleri tescilli Bayburt çiçek balının sağımı için gece gündüz mesai yapıyor.

İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlarda organik şekilde üretimi yapılan Bayburt çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Kentte üç farklı bölgede kovanları bulunan arıcı Ahmet Ertaç, AA muhabirine, bal sağımına başladıklarını söyledi.

Bal rekoltesinde geçen yıla göre ciddi artış olduğunu belirten Ertaç, "Bu sezon diğer yıllara göre daha verimli geçti. Şu anda kovanlardan balımızı aldık, sağımımızı yaptık. Geçen yıl kuraklıktan dolayı Bayburt'ta kovandan 5-6 kilo verim alınırken bu yıl verim 20 kilonun üzerine çıktı." dedi.

Merkeze bağlı Gümüşsu köyünde 40 yıldır arıcılık yapan İlhan Kelleci de emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını ifade etti.

Bu yıl verimin yüksek olduğunu dile getiren Kelleci, şunları kaydetti:

"Balın bir kısmını çerçeve olarak paketleyerek tüketiciye ulaştırıyoruz. Kalan kısmını sağım makinesine alıyoruz. Daha sonra dinlenme makinesine alarak içindeki mum atıkları, tortusu yüzeye çıktıktan sonra kavanozlara ya da ambalajlı tenekelerimize alarak piyasaya sunuyoruz."

Kaynak: AA

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