Bayburt'ta Akbulut köyünde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Akbulut köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
22.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:49
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Akbulut köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Akbulut köyünde 1 Haziran'da karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA