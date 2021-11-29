Bayburt'ta ahırda çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu
AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel
Bayburt'ta ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan, 15 tavuk ve çoban köpeği telef oldu.
BAYBURT (AA) - Bayburt'ta ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan, 15 tavuk ve çoban köpeği telef oldu.
Merkeze bağlı Genç Osman köyünde, Tuncay Adıgüzel'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, ahırdaki 10 büyükbaş hayvan, 15 tavuk ile çoban köpeği telef oldu.
Bir traktörün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet