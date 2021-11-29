Bayburt'ta ahırda çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayburt'ta ahırda çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel
Bayburt'ta ahırda çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

Bayburt'ta ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan, 15 tavuk ve çoban köpeği telef oldu.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan, 15 tavuk ve çoban köpeği telef oldu.

Merkeze bağlı Genç Osman köyünde, Tuncay Adıgüzel'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, ahırdaki 10 büyükbaş hayvan, 15 tavuk ile çoban köpeği telef oldu.

Bir traktörün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahreden olay! Pet Shop'taki yangında onlarca hayvan diri diri yanarak can verdi

Kahreden olay! Pet Shop'taki yangında onlarca hayvan diri diri yanarak can verdi

AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title