Bayburt'ta 9 Kişinin Öldüğü Kazaya İlişkin Dava

Bayburt'ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu 9 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan yüklenici firma çalışanı Coşkun A, Köksal Y. ve Şerif A, kazanın yaşandığı alanda daha önce maddi hasarlı kaza yapan Recep G. ile daha önce Trabzon Valiliğinin soruşturulmasına izin vermediği Karayolları Kontrol Şefi Hasan Bülent A, maktullerin yakınları, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki bilirkişi raporunda, yüklenici firma tarafından düzenlenen "işaretleme tutanağını" yönetmeliğe ve çalışma alanındaki işaretlemelere uygun olmamasına rağmen imzalayarak kontrol görevini yerine getirmediği için kazanın oluşumunda yüzde 20 kusurlu bulunan Hasan Bülent A. için de soruşturma izni verilmesiyle sanık sayısı 5'e çıktı.

Mahkeme başkanının, "Eksikliğe rağmen neden tutanağı imzaladın?" sorusunu yönelttiği sanık Hasan Bülent A, işaretlemelerdeki eksiklikleri tespit ettiğini ve durumu yüklenici firmada formen olarak görev yapan Şerif A'ya bildirdiğini savunarak, "Şerif A'ya eksik gördüğüm 3 levha ve kum seti oluşturulması ikazı sonrasında bunların yapımının kolay olacağını düşünerek tutanağı imzaladım." dedi.

Tanık olarak ifadesi alınan ve olayın yaşandığı yerdeki kazıda çalışan iş makinesi operatörü Ersin K. de araçların menfez inşaatına düşmesinin ardından kendisinin de oraya koştuğunu belirterek, "İmdat imdat diye bağırıyorlardı. Ben tek başıma bir şey yapamadığım için menfez inşaatından çıktım, sonrasını hatırlamıyorum." şeklinde beyanda bulundu.

Kazanın meydana geldiği alanda tarlası olan ve o güzergahı sürekli kullanan çiftçi Mehmet D. ise menfez inşaatı çalışması yapılan alanda ışıklı uyarıcı ve tabela görmediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Yalnızca menfez çukuru önünde kum birikintisi vardı ama bu kumun üzerinden hem traktörümle geçiyordum hem de menfez inşaatında çalışan kamyonlar geçiyordu. Olay yerinde flaşör yoktu, ben görmedim ancak kumun olduğu yerde birkaç tane duba vardı. Kazanın ertesi sabahı yanıp sönen flaşörler konulmuştu."

Beyanlara karşı taraf avukatlarının savunmasını alan mahkeme, duruşmayı erteledi.

Olay

Bayburt-Gümüşhane kara yolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde, 29 Mart'ta İran plakalı otomobil, menfez inşaatı için açılan çukura düşmüştü. Kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düşmüş, kazada 3'ü Türk, 6'sı İran uyruklu 9 kişi yaşamını yitirmiş, biri Türk, ikisi İran uyruklu 3 kişi de yaralanmıştı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturmada, yüklenici firma çalışanı 3 kişi tutuklanmış, bu kişiler daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere farklı tarihlerde tahliye edilmişti.