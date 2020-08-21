Bayburt'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildi.

Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındığı belirtildi.

Bu kararlarla, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığının korunmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulacak İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde, mahalle denetim ekipleri oluşturulacağı aktarıldı.

Ekiplerin görevlerine ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların birinci derece yakınları hariç düğün, kına, nişan, nikah, sünnet düğünü, cenaze ve taziye ile pazar yeri, sosyal faaliyetler ve benzeri alanlara girmelerinin kısıtlandığına dikkat çekildi.

Alınan kararlara uyulmaması durumunda ilgili kanunlar gereği idari para cezası uygulanacağı ve adli işlem başlatılacağı da kaydedildi.

Kaynak: AA