Bayburt'ta 5 yeni ambulans hizmete girdi
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Bayburt'ta 5 yeni ambulans hizmete girdi

Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel
Bayburt'ta 5 yeni ambulans hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bayburt'a gönderilen 5 yeni ambulans törenle hizmete girdi.

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Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bayburt'a gönderilen 5 yeni ambulans törenle hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, siyasi parti temsilcileri ile sağlık çalışanları katıldı.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Hancı, sağlıkta yapısal ve teknik altyapıyı geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Yeni gelen araçlarla kent genelindeki ambulans sayısının 38'e yükseldiğini aktaran Hancı, "Burada yaklaşık 2,5 milyon lira civarında bir yatırımı Bayburt'a kazandırdık. İnşallah yıl içerisinde 3 tane daha ambulans gelecek. Bunlar da gelince filomuzu daha da genişletmiş olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 5 tam donanımlı ambulans, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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