Bayburt'ta 36 cadde ve 3 sokağa maskesiz girişler yasaklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayburt'ta 36 cadde ve 3 sokağa maskesiz girişler yasaklandı

Bayburt il merkezinde Cumhuriyet Caddesi'ne maskesiz girişlerin yasaklanmasına yönelik kararın kapsamı genişletildi.

Bayburt'ta 36 cadde ve 3 sokağa maskesiz girişler yasaklandı
09.06.2020 22:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:30

Bayburt il merkezinde Cumhuriyet Caddesi'ne maskesiz girişlerin yasaklanmasına yönelik kararın kapsamı genişletildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun bu yönde aldığı önceki kararına merkezdeki otuz altı cadde ile üç sokak daha eklendi.

Bayburt'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun "Bariyerlerin Kaldırılması ve Maske Takma Zorunluluğu" konulu yeni kararında şehir merkezinde maske takılması zorunlu olacak cadde ve sokakların sayısı artırıldı. Kurulun yeni kararında Covid-19 salgının neden olduğu can kayıplarının dünya genelinde arttığına işaret edildi. Salgının bir an önce engellenmesi için devletin ilgili tüm kurumlarıyla gerekli tedbirleri aldığı buna karşın Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan kararlara riayet edilmesinin büyük önemde olduğu vurgulandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirilen toplantısında, salgınla mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler dolayısıyla şehir merkezinde bir takım yeni düzenlemelere gidildiği bildirildi. Buna göre kurulun Cumhuriyet Caddesi'ne maskesiz girişleri yasaklayan önceki kararına merkezdeki 36 cadde ile 3 sokak daha eklendi. Kararda belirtilen cadde ve sokaklara maskesiz girenlere Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi ile Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi'ne göre 3 bin 150 lira ve 392 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Kararda ayrıca yasağa uymayanların, haklarında işlem yapılamasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirileceği belirtildi.

Kararda yasak kapsamına alınan yeni cadde ve sokaklar şu şekilde sıralandı: "Semerciler Caddesi, Kazım Köklü Caddesi, Taşhan Caddesi, Hapan Caddesi, Hafız Osman Caddesi, Nalbantcılar Caddesi, Ulu Cami Caddesi, Zahire Hal Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Hastane Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Güzel Caddesi, Şair Zihni Caddesi, Sebahattin Savacı Caddesi, Şair Celali Caddesi, Turan Caddesi, Hükümet Meydanı (Saray Bahçesi), Osman Okutmuş Caddesi, Ordu Caddesi, Zincirlikuyu Caddesi, Dede Korkut Caddesi, Türkistan Caddesi, Danişmendliler Caddesi, Pönserek Sokak, Vali Nihat Üçyıldız Caddesi, Akşemsettin Caddesi, 12 Şubat Caddesi, Koruk Caddesi, Bahçeli Caddesi, Ozulu Caddesi, Sıtkı Özer Caddesi, Unutulmaz Caddesi, Erzurum Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Veli Şaban Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Sahil Yolu Sokak ve Arküstü Sokak ve Dede Paşa Caddesi" - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Haber
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Mariah Carey Yasmin Erbil
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Resmi Gazete
Şu an buradasınız: Bayburt'ta 36 cadde ve 3 sokağa maskesiz girişler yasaklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 22:31:26. #1.15#
title