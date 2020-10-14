Bayburt'ta 30 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
14.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:50
Bayburt'ta uygulama noktasında durdurulan araçta 30 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Bayburt'ta uygulama noktasında durdurulan araçta 30 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum yolu üzerindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Polisler, araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı 30 şişe parfüm ele geçirdi.
Araç sürücüsü şüpheli B.B, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci