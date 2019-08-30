Bayburt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30.08.2019 12:18

Bayburt'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Saray Bahçesindeki törende Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Albay Yusuf diker ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Atatürk anıtına çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Valilik makamında gerçekleştirilen tebrikat töreninin ardından kutlamalar Cumhuriyet Caddesinde devam etti. Buradaki kutlamalarda Vali Epcim beraberinde Garnizon Komutanı Albay Yusuf Diker ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile törene katılan vatandaşların bayramını kutladı.



Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılıp öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programa vatandaşlar da ilgi gösterdi.



Program tören geçişinin ardından son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA