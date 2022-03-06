Bayburt'ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bayburt'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 askeri personel yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şingah Mahallesi Bayburt- Çaykara kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.K. idaresindeki 42 AKS 513 plakalı otomobil ile İ.Ş. yönetimindeki 34 CUP 616 plakalı otomobil ve H.Z. idaresindeki 69 T 0043 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 1 yaralı itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa