Bayburt'ta 3,8 büyüklüğünde deprem
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Bayburt'ta 3,8 büyüklüğünde deprem

22.11.2020 18:33 | Son Güncelleme: 22.11.2020 18:36
Bayburt'ta 3,8 büyüklüğünde deprem

Bayburt'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bayburt'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.40'ta Bayburt'ta 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD İl Müdürü Adil Arslan, AA muhabirine, 3,8 büyüklüğündeki depremin kent genelinde bazı yerlerde hissedildiğini belirtti.

Şu ana kadar herhangi bir hasar ve benzeri ihbar gelmediğini ifade eden Arslan, "Vatandaşlar depremi hissetti, jandarmaya da herhangi ihbar gelmedi." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
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